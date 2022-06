Dreiländergalerie plant Eröffnung am 29. September

Der Eröffnungstermin für die Dreiländergalerie in Weil am Rhein steht fest: Am Donnerstag, den 29. September 2022 öffnen sich die Türen des neuen Centers für Besucher.

Die Baumaßnahmen am Europaplatz schreiten voran, inzwischen sind 90 Prozent der Mietflächen sind vermietet, für die letzten freien Shops laufen laut des Center Managers Andreas Thielemeier die Vertragsgespräche. Zu den aktuellen Mietern gehören u.a. Abercrombie & Fitch, Guess, Hollister, Hunkemöller, Kult, Levi’s, Only, Peek & Cloppenburg, Replay, Snipes, Triumph. Auch für den täglichen Bedarf ist gesorgt – dank Rewe, Lidl, Alnatura und Rossmann. Genießen lässt es sich im ausgedehnten Food-Court oder in der Gastronomie mit großer Rooftop-Terrasse im 2. OG. Der Foodcourt mit seinen 12 unterschiedlichen Gastro-Konzepten, bietet eine außergewöhnliche kulinarische Vielfalt. Eine großzügige Tiefgarage runden das Angebot ab.