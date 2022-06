Der Bau läuft nach Plan: davon konnten sich am 1. Juni mehrere Pressevertreter überzeugen. Die von Chapman Taylor entworfene Dreiländergalerie am Europaplatz in Weil am Rhein liege trotz Pandemie und Ukraine-Krise entgegen einigen Gerüchten im Zeitplan, um im Herbst 2022 zu eröffnen.

Fotos: CEMAGG; Chapman Taylor



[…]