Frankfurter Marienforum gewinnt drei neue Mieter

Das Marienforum, mittlerweile Eigentum des Joint Ventures aus Generali Real Estate und Poste Vita [wir berichteten], bekommt weiteren Mieterzuwachs. Nachdem die Bethmann Bank/ABN Amro ihre neuen Räumlichkeiten in der Mainzer Landstraße 1 bezogen hatte [wir berichteten], begrüßte Projektentwickler Pecan Development die Vermögensverwaltungsgesellschaft Columbia Threadneedle als neuen Mieter. Bis zum Herbst werden mit dem Finanzdienstleister Flossbach von Storch AG sowie dem Technologieunternehmen Technological Innovations Group (TIG) zwei weitere renommierte Firmen ins Marienforum ziehen.

