Drei Unternehmen mieten Geschäftsräume in Karlsruhe

Drei Unternehmen stand Engel & Völkers Commercial Karlsruhe im Juli beratend zur Seite und vermittelte an diese insgesamt ca. 1800 m² Bürofläche. Die Owamed AG Steuerberatungsgesellschaft mietete eine ca. 378 m² große Bürofläche in einem modernen Neubau mit zentraler Innenstadtlage in der Erbprinzenstraße 23 an. Auf zwei Etagen verteilt vermittelte Engel & Völkers des Weiteren insgesamt ca. 700 m² der top modernisierten Büroflächen in der Wachhausstraße 1 in Durlach an das schwedische Software Unternehmen Tacton Systems GmbH. Weitere ca. 310 m² Fläche bezog bereits Anfang August ein Tochter-Startup der Firma Balcke-Dürr Nuklear Service GmbH im repräsentativen Red Office-Gebäude Am Sandfeld 15 im Stadtgebiet Neureut.

