Drei Neuzugänge im MABP in Hallbergmoos

Der rund 186.700 m² große Munich Airport Business Park (MABP) bekommt drei neue Mieter. Die Polizei bezieht mit einer IT-Einheit ins Bürogebäude Leonardo, das in Boston ansässige Information-Security-Unternehmen wird in das Airport Business Centre (ABC) am Söldnermoos und die SK-Consulting Group ins Terminal H ziehen.

Polizei zieht ins Leonardo

Die Polizei wird auf knapp 500 m² einen neuen Standort für ihre IT-Abteilung im Bürogebäude Leonardo in der Lilienthalstraße 25-29 eröffnen. 18 EPS-Spezialisten werden an der Fortentwicklung des Einsatz-Protokoll-Systems der Bayerischen Polizei (EPS-FE) arbeiten. Das 13.000 m² große Leonardo ist einer von gut einem Dutzend Bürokomplexen im MABP.



US-Unternehmen Rapid7 zieht ins Airport Business Centre

Das in Boston ansässige Information-Security-Unternehmen ist Anfang April auf 280 m² Fläche in das Airport Business Centre (ABC) am Söldnermoos 17 eingezogen. Das auf Schwachstellen-Management und Cyber-Security spezialisierte IT-Unternehmen ist in den vergangenen zwei Jahren von fünf auf zwölf Mitarbeiter angewachsen und plant vom neuen Standort in den kommenden zwei Jahren noch einmal eine Doppelung an. Das ABC beheimatet derzeit knapp 60 Unternehmen auf rund 35.000 m² Mietfläche, darunter auch einige Start-up-Unternehmen. „Unternehmen wie Rapid7 profitieren unter anderem vom Branchenmix im Business Park, der für Vielfalt und Vernetzung sorgt. Hier können wertvolle Kontakte entstehen, auch innerhalb des Bürokomlexes ABC“, so Alexander Mademann von der Wirtschaftsförderung der Gemeinde Hallbergmoos.



SK Consulting zieht ins Terminal H

Ab Juli wird die SK Consulting eine Bürofläche von rund 450 m² im 24.000 m² großen Bürokomplex Terminal H in der Lilienthalstraße 2a beziehen, um ihre Expansion in Süddeutschland voranzutreiben. Das Unternehmen startet zunächst mit 4 Mitarbeitern, die Unternehmen bei den Themen Datenschutz und IT-Sicherheit helfen. Mittelfristig sollen von Hallbergmoos aus zehn Mitarbeiter agieren. "Mit den Neuanmietungen können wir den Vermietungsstand auch im laufenden Jahr kontinuierlich ausbauen“, so Alexander Mademann. Derzeit liegt der Schwerpunkt des Munich Airport Business Park vorwiegend in den Bereichen IT, Aviation, Elektro- und Kommunikationstechnik sowie Automotive.