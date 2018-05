Drei neue Mietparteien sind in der Calwer Straße in Stuttgart ansäßig geworden. Der Juwelier von Hofen hat in der Calwer Straße die rund 160 m² große Fläche von der Porzellanmanufaktur Meissen übernommen. Der Umzug des Juweliergeschäftes erfolgt innerhalb der Calwer Straße (vom südlichen

[…]