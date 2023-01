Drei neue Mieter für Pioneer Business Campus in Essen gewonnen

Der Pioneer Business Campus in Essen hat drei neue Mieter gewonnen: Die Optek-Danulat GmbH, die GK Europe GmbH sowie ein Essener Werkstoffhändler haben insgesamt 4.240 m² Fläche angemietet.

.

Für den Werkstoffhändler aus Essen, welcher nicht namentlich genannt werden möchte, sowie für die GK Europe GmbH, einer der weltweit größten Anbieter von Vibrationsanlagen für die Verarbeitung von Schüttgütern, war vor allem die Lage bei der Wahl für die Immobilie in Essen-Altenessen ausschlaggebend. Beide Unternehmen bezogen in Dezember 2022 den Pioneer Campus. Bereits Anfang 2022 hat dort der weltweit führende Hersteller für Prozessmesstechnik, die Optek-Danulat GmbH, eine 2.150 m² große Bürofläche übergangsweise angemietet.



Die Büro- und Gewerbeimmobilie im Schnieringshof 10-14 bietet auf einem etwa 15.800 m² großen Areal im Essener Norden moderne Büro-, Service- und Laborflächen. Im Rahmen einer Revitalisierung wurde das ursprünglich als Produktionsgebäude konzipierte Objekt zu einer Mixed-Use-Immobilie im Industrial-Loft-Stil entwickelt. Die Mietflächen im Pioneer Business Campus sind teilbar und ermöglichen, je nach Bedürfnissen des Mieters, eine flexible und individuelle Raumgestaltung. Das Objekt ist sowohl gut an das Verkehrsnetz des Ruhrgebiets als auch an den ÖPNV angebunden und bietet viele Stellplätze.



Der Eigentümer Team Estate Objekt Essen 1 hat Ruhr Real exklusiv mit dem Alleinvermietungsauftrag der Immobilie beauftragt. „Die Vermittlungen durch unseren Partner Ruhr Real verdeutlichen, dass auch in unsicheren Zeiten viele Mieter auf neu ausgebaute und attraktive Büroflächen setzen. Objekte in gut angebundener Lage, wie der Pioneer Campus, deren Flächen zugleich modern und flexibel gestaltbar sind, bleiben nach wie vor gefragt. Daher freuen wir uns sehr, dass wir dieses Jahr gleich drei erfolgreiche Abschlüsse verzeichnen können“, kommentiert Andreas Auth, Eigentümervertreter und Geschäftsführer der Auth Real Estate.