Drei neue Mieter für Galerie Roter Turm in Chemnitz
Die IPH Gruppe hat drei neue Konzepte für das Chemnitzer Einkaufszentrum Galerie Roter Turm gewonnen. Insgesamt mieten Immergrün, Takko Fashion und Søstrene Grene 900 m².
Am 13. März hielt mit Søstrene Grene die skandinavische Lebensart offiziell Einzug in die Galerie Roter Turm. Der Ansturm zur Eröffnung des 234 m² großen Stores sprach laut IPH Bände - lange Schlangen zeugten von der Vorfreude der Kunden, die die Eröffnung des dänische Lifestyle-Konzepts kaum erwarten konnten. Maria Schelletter, Real Estate Manager Germany bei Søstrene Grene, betont zum Start, dass der neue Store ein Ort sein soll, an dem Besucherinnen und Besucher sich wohlfühlen, stöbern und ein Stück dänische Gemütlichkeit mit nach Hause nehmen können.
Die Eröffnungen von Immergrün und Takko sind für die kommenden Monate geplant und werden das Angebotsspektrum der Galerie Roter Turm gezielt bereichern. Immergrün bringt frischen Wind in die Gastronomie-Landschaft des Centers: Das Konzept setzt auf gesunde, vitale Produkte. Takko verstärkt indes mit einem 425 m² großen Store das Fashion-Angebot mit seinem bewährten Preis-Leistungs-Konzept und spricht damit preisbewusste Modebegeisterte an.
„Die Neuvermietungen unterstreichen die kontinuierliche Entwicklung der ‚Galerie Roter Turm‘. Sie sind das Ergebnis der konsequenten Umsetzung unserer erarbeiteten Center- und Vermietungsstrategie“, sagt Lars Jähnichen, Geschäftsführer der IPH Gruppe. „Die jüngsten Vermietungen bestätigen das Vertrauen der Einzelhändler in die Zukunftsfähigkeit des Standorts und die professionelle Arbeit unserer Teams vor Ort.“ Bereits im vergangenen Jahr konnten Ditsch, Pandora, ein neuer Tabak-Store und Gifts & Genuss als neue Mieter gewonnen werden.
„Als zentraler Einkaufsstandort in Chemnitz ist die Galerie Roter Turm attraktiv für etablierte Handels- und Gastromarken. Mit den Neuzugängen schaffen wir zusätzliche Frequenzbringer und stärken die Aufenthaltsqualität für unsere Besucher“, sagt Doreen Malinowski, verantwortiche Vermietungsmanagerin bei der IPH.
Das moderne Shopping Center am roten Turm in Chemnitz bietet ein besonderes Einkaufs- und Unterhaltungserlebnis mit mehr als 60 Fachgeschäften und einem großen Kino. Es umfasst 27.000 m² Handelsfläche, 3.000 m² Gastronomiefläche sowie 6.600 m² Kinofläche und gehört zum vom Wealthcap gemanaten geschlossenen Immobilienfonds HFS Deutschland 15.