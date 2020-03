Drei neue Mieter für die Marzipanfabrik und dem Westend Village

Die ehemalige Marzipanfabrik sowie das Westend Village im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld gewinnen drei neue Mieter. Auf exklusive Vermittlung der Hellomonday GmbH konnten innerhalb kürzester Zeit drei Mietverträge für die Areale im Eigentum der HPV abgeschlossen werden. Die Arkon Shipping & Projects GmbH & Co. KG wird zukünftig auf ca. 420 m² in einem der kürzlich fertiggestellten Neubauten auf dem Marzipanfabrik-Areal seine Geschäfte steuern. Wichtig bei der Wahl des Standortes war die hervorragende Anbindung an die nahegelegene Autobahn A7. Als weitere Mieter für HPV, allerdings im sogenannten Westend Village, konnte das Maklerhaus, neben einer Promotionagentur mit 240 m² Bürofläche, einer der führenden Anbieter von Gutscheinsystemen für Medienunternehmen, die Savings United GmbH, gewonnen werden. Diese hat für ihre rund 60 Mitarbeiter ca. 900 m² in dem Objekt in der Theodorstraße 42-90 angemietet.

