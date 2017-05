Drei Neue im Aufsichtsrat der CA Immo

Im Rahmen der gestrigen Hauptversammlung hat die CA Immobilien Anlagen AG drei neue Aufsichtsräte ernannt. Die beiden zuvor bereits entsendeten Aufsichtsräte Prof. Dr. Sven Bienert und Univ.-Prof. MMag. Dr. Klaus Hirschler sowie Dipl. BW Gabriele Düker wurden als neue Mitglieder in das Gremium gewählt. Die Mandate laufen bis zur Hauptversammlung des Geschäftsjahres 2021. Die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder wurde von derzeit neun auf künftig acht verringert. Darüber hinaus bestätigte die Hauptversammlung die Erhöhung der Dividende um 30% je Aktie auf 65 Cent je Aktie. Dividendenzahltag ist der 17. Mai 2017.

Die CA Immo steht vor der Fusion mit der Immofinanz, die bereits eine Sperrminorität am Unternehmen hält. Die Fusionsgespräche wurden allerdings auf das Jahr 2018 vertagt [Immofinanz verschiebt Fusionsgespräche mit CA Immo]. Im Oktober 2016 räumten bereits drei Aufsichtsräte ihre Posten [CA Immo: Drei Aufsichtsräte nehmen ihren Hut]. Nach dem Rücktritt von Dr. Wolfgang Ruttenstorfer, Barbara Knoflach und Dr. Maria Doralt teilte im November auch Dmitry Mints, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, der Gesellschaft mit, sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 21. Dezember 2016 zurückzulegen. Außerdem machte die Immofinanz AG von ihrem Entsendungsrecht aus den vier Namensaktien Gebrauch und schickte zum damaligen Zeitpunkt Univ.-Prof. Dr. MMag. Klaus Hirschler sowie Prof. Dr. Sven Bienert in den Aufsichtsrat. Zudem schied zeitgleich auch Timothy Fenwick als Mitglied des Aufsichtsrates aus [CA Immo bestätigt Jahresziel].



Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt aktuell 718.336.602,72 Euro und verteilt sich auf 98.808.332 Inhaberaktien und vier Namensaktien. Gemessen am Grundkapital der Gesellschaft lag die Präsenz an der diesjährigen Hauptversammlung bei rd. 52%. Unter Berücksichtigung der von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien (5.438.046 Stückaktien), aus denen das Stimmrecht nicht ausgeübt werden kann, lag die Präsenz bei rund 55%.