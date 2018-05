Drei Favoriten im Architekturwettbewerb für Bahnhofsensemble in Hamburg-Altona

Das Preisgericht hat im Architekturwettbewerb drei Entwürfe eines zusätzlichen Wettbewerbsverfahrens benannt. Der Grund hierfür seien die Anzahl hochqualitativer Entwürfe unter den 13 Einreichungen und die große Bedeutung des Bauwerks für die Stadt, wie Franz- Josef Höing, Oberbaudirektor der Freien und Hansestadt Hamburg, auf der Pressekonferenz feststellte.

Die Entwürfe der zwei Hamburger Büros Baumschlager Eberle Architekten und Gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner sowie von C.F. Moller aus Dänemark konnten die 25 Richterinnen und Richter mit ihren Arbeiten überzeugen. Dennoch erkannte die Jury bei allen favorisierten Einreichungen Optimierungspotenziale. Laut dem Gremium sei das eindeutig der Komplexität der unterschiedlichen Nutzungsbausteine des Gebäudeensembles geschuldet. Deshalb entschied das mit namhaften Experten besetzte Auswahlgremium, unter dem Vorsitz der renommierten Architektin Prof. Julia B. Bolles-Wilson, einstimmig eine Preisgruppe zu küren und noch keinen ersten Platz zu vergeben. Die drei Architekturbüros werden nun aufgefordert innerhalb der nächsten Wochen ihre Arbeiten zu präzisieren und den Preisrichtern noch vor den Sommerferien zu präsentieren. Erneut werden dann zwei Bürgervertreter dem Verfahren beiwohnen. Auch die Bahn begrüßte die Entscheidung, den Architekten mehr Zeit einzuräumen. Die Verschiebung habe keinen Einfluss auf den Zeitplan für Bau und Inbetriebnahme des Bahnhofs Ende 2023.



Der Projektentwickler, die ProHa Altona GmbH & Co. KG, hatte den hochbaulichen Realisierungswettbewerb in Abstimmung mit der Stadt und der Deutschen Bahn AG ausgelobt. Dennis Barth, Geschäftsführer der Projektgesellschaft, zeigte sich begeistert von den vielen guten Ideen und Ausarbeitungen der 13 Architekturbüros aus vier Ländern: „Mit dem künftigen Bahnhofs- und Gebäudeensemble soll für das Quartier Diebsteich und ganz Altona ein starkes Signal ausgesendet werden. Der einstimmige Beschluss des Preisgerichts, entgegen der selbst erzeugten Erwartungshaltung doch noch keinen Sieger zu küren, ist ein mindestens genauso starkes. Alle Beteiligten wollten sich trotz achtstündiger Beratungen nicht mit 90 Prozent zufriedengeben und keine Kompromisse für die Stadt eingehen. Er erschien uns allen lohnenswert noch eine kleine Schleife zu drehen. Daher gehen wir sehr selbstbewusst mit dieser Entscheidung um.“ Damit endet das Wettbewerbsverfahren und das Preisgeld wird zwischen den drei Architekturbüros gleichmäßig aufgeteilt.



Noch diese Woche soll den drei noch im Wettbewerb befindlichen Architektenbüros das individuelle Feedback der Preisrichter – Architekten, Vertreterinnen und Vertretern der zuständigen Behörden, des Bezirksamts Altona, der Deutschen Bahn AG und dem Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen – übermittelt werden. So können sie zeitnah und zielgerichtet ihre Entwürfe an den entscheidenden Stellen überarbeiten. Für das neue Verfahren lobt die ProHa Altona ein zweites Preisgeld aus.





Den Architekturwettbewerb begleiteten von links nach rechts: Oberbaudirektor Franz- Josef Höing, Harald Hempen (Geschäftsführer der HASPA PeB), Dennis Barth (Geschäftsführer der Procom Invest), Johannes Gerdelmann, Dezernent für Wirtschaft, Bauen und Umwelt im Bezirksamt Altona