Drei deutsche Finalisten bei den Mipim Awards 2018

Die Finalisten für die diesjährigen Mipim Awards stehen fest und mit von der Partie sind in diesem Jahr drei deutsche Projekte. In der Rubrik „Best Hotel & Tourism Resort“ schaffte es das in 2017 eröffnete Katholisch-Soziale Institut (KSI) der Abtei Michaelsberg in Siegburg ins Finale, ein Tagungshaus des Erzbistums Köln. In den Rubriken „Best Residential Building“ und „Best Urban Regeneration Project“ treten mit dem Wohnprojekt „PA 1925“ (Pasteurstraße 19-25) von der SmartHoming GmbH sowie dem gemischt genutzten Quartier Puhlmannhof von Hamburg Team zwei Projekte aus der Hauptstadt an. Der Puhlmannhof hatte bereits im November den Fiabci-Preis geholt [Fiabci-Preis geht an das Frankfurter Axis und den Berliner Puhlmannhof ] und hat nun auch in Cannes eine gute Chance eine weitere renommierte Auszeichnung zu erhalten.

Insgesamt stehen 44 Projekte aus 24 Ländern in insgesamt elf Kategorien im Finale. Die Gewinner werden auf der Mipim-Awards-Veranstaltung am 15. März auf der Mipim im Palais des Festivals in Cannes bekannt gegeben. Besonders stark sind die Länder China und Frankreich mit je fünf Nominierte vertreten, gefolgt von Italien und Belgien mit je vier Nominierten.



Die Übersicht von allen 44 nominierten Projekten können Sie hier abrufen.