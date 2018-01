Vier Büroflächen in Essen vermietet

Bamler Service Park (1 / 2)

In Essen wurden vier Bürovermietungen von Brockhoff Office und Cubion an den TÜV Rheinland, die Opta Data Gruppe, die Hsag Heidelberger Services AG und die Stadt Essen vermittelt. Die Gesamtfläche der Vermietungen beträgt 5.000 m².

Ca. 1.700 m² an TÜV Rheinland Immobilien GmbH vermietet

Nach erfolgreichem Verkauf des Objekts in der Alfredstraße 81 durch Brockhoff Invest im vergangenen Jahr an einen Privateigentümer wurden neue Gestaltungsideen für dieses Objekt verwirklicht. So werden sowohl die Büro- als auch die Außenflächen auf einen modernen Standard gebracht, was die Attraktivität des Gebäudes weiter steigert. Nun konnten und 1.700 m² an die TÜV Rheinland Immobilien GmbH vermietet werden, die ihr neues Quartier ab dem 01.01.2018 auf der Alfredstraße 81 in Essen-Rüttenscheid beziehen werden. Die TÜV Rheinland Immobilien GmbH legt zwei Standorte in diesem zentral gelegenen Objekt zusammen. Bei dem Eigentümer des Objekts handelt es sich um eine Privatperson.



1.500 m² Bürofläche an die Opta Data Gruppe im Bamler Service Park vermietet

Die Cubion Immobilien AG, Partner der NAI apollo group, vermittelte einen Mietvertrag über rund 1.500 m² Bürofläche im Bamler Service Park in Essen. Neuer Mieter wird ein Unternehmen der Opta Data Gruppe aus Essen, die ihre Unternehmenszentrale in direkter Nachbarschaft hat. Der Bamler Service Park steht im Eigentum der Alstria office REIT-AG und liegt auf der Bamlerstraße 1-5.



1.800 m² Bürofläche in bester Lage von Rüttenscheid an die Stadt Essen vermietet

Ebenfalls von Cubion Immobilien vermittelt, mietete die Stadt Essen ca. 1.150 m² Bürofläche in bester Lage von Essen Rüttenscheid an der Alfredstraße 68-72. Nutzer für das Gebäude werden neben der Jugendgerichtshilfe auch die Staatsanwaltschaft Essen sowie die Polizei. Ziel ist es, dass die drei Behörden unter einem Dach als „Haus des Jugendrechts“ gemeinsam auftreten und die Zusammenarbeit optimieren. Junge Intensivtäter sollen so umfangreicher betreut werden. Die aufwendig umgebauten Flächen wurden den Nutzern bereits übergeben. Weiterhin sicherte sich die Hsag Heidelberger Services AG rund 650 m² Bürofläche in dem Gebäude. Die Alfredstraße 68-72 ist damit wieder nahezu voll vermietet. Eigentümer der Immobilie ist eine Privatperson.