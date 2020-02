Drei Accor-Brands platzieren sich im Westfield Hamburg-Überseequartier

Das Westfield Hamburg-Überseequartier erhält drei Accor-Brands. Unibail-Rodamco-Westfield (URW) wird die drei geplanten Hotels der Marke Pullman, Novotel und Ibis Styles insgesamt rund 830 Zimmer gemeinsam mit der B&L Gruppe entwickeln. Die Eröffnung in dem Mixed-use-Quartier ist laut Accor bis Ende 2022 geplant.

