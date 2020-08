Drees & Sommer zieht ins Rheinkontor

Mit Drees & Sommer SE unterzeichnet ein weiteres renommiertes Unternehmen einen Mietvertrag für das Rheinkontor. Die LBBW Immobilien Development GmbH realisiert das innovative Bürogebäude mit insgesamt rund 14.300 m² Mietfläche im neuen Mainzer Stadtquartier Zollhafen. Bereits Ende März wurde das Rheinkontor an den Real Asset und Investment Manager Wealthcap veräußert. Der Neubau umfasst moderne Büroflächen sowie eine Betriebsgastronomie. Ankermieter des Gebäudes ist die LBBW. Drees & Sommer wird eine Mietfläche von rund 470 m² beziehen. Zudem wird das Rheinkontor künftig die neue Adresse von Textbroker, BayWa r.e. Wind, Yardi Systems sowie der LBS Landesbausparkasse Südwest und der Barmer Landesgeschäftsstelle.

