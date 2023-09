Drees & Sommer-Zentrale erhält Platin

Die Ende 2021 eröffnete Drees & Sommer-Zentrale, eines der wenigen Plusenergiegebäude in Deutschland, hat die Platin-Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen erhalten. Voller Stolz übernahm der Projektsteuerer die Auszeichnung für das selbst errichtete OWP12.

.