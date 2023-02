Drees & Sommer vergrößert sich im Kölner Westgate

Drees & Sommer SE erweitert seine Präsenz im Kölner Westgate um 370 m². Damit umfasst die angemietete Bürofläche des Beratungsunternehmens am Rudolfplatz nun 2.686 m².

.

Das Unternehmen benötigte am Kölner Standort mehr Fläche für Arbeitsplätze und besichtigte bereits andere Objekte. Drees & Sommer entschied sich aber aufgrund der Lage und der Gebäudeausstattung für den Verbleib im Westgate und eine Flächenerweiterung auf derselben Etage. Im Zuge dessen will das Unternehmen die Büroflächen modernisieren und an neue Arbeitsplatzanforderungen anpassen.



Das Westgate am Habsburgerring 2 wird von MEAG vermietet und verfügt über eine Gesamtmietfläche von 20.100 m², davon 17.400 m² für Büros. Weitere Flächen im Erdgeschoss mieten Unternehmen aus den Bereichen Gastronomie und Einzelhandel. Wegen seiner nachhaltigen Bauweise und des energieeffizienten Betriebs wurde das Objekt von der Europäischen Kommission als Green Building ausgezeichnet.



Im selben Objekt hat zudem das Unternehmen Willis Towers Watson frühzeitig seinen Mietvertrag verlängert. Bei den 1.596,5 m² handelt es sich neben der Fläche im Mediapark um den zweiten Standort in Köln. JLL war im Rahmen von exklusiven Tenant Representation Mandaten sowohl für Drees & Sommer als auch für Willis Towers Watson beratend tätig.