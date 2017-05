Drees & Sommer übernimmt Gebäudedienstleister Procore

Nach der Umwandlung zur SE setzt Drees & Sommer seine Internationalisierungsstrategie konsequent fort und hat mit Procore zum 18. Mai 2017 eine neue hundertprozentige Beteiligung. Der Lokalmarktanbieter ist mit seinen insgesamt 40 Mitarbeitern in London sowie Amsterdam in den Bereichen Facility Management- und Workplace Consulting sowie Mietermanagement tätig. Nach einer Übergangsphase wird das Unternehmen vollständig in der Drees & Sommer-Gruppe aufgehen.

Damit reagiert Drees & Sommer auf die gestiegenen globalen Marktansprüche und baut mit den zwei neuen Standorten in London und Amsterdam seine europäische Marktpräsenz sowie sein Leistungsspektrum entsprechend weiter aus. „Vor allem die internationalen Corporates setzen immer mehr...

