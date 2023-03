Drees & Sommer schließt Kauf der britischen AA Projects ab

Ein Jahr früher als geplant hat die Drees & Sommer-Gruppe den Kauf der britische Immobilien- und Bauberatung AA Projects abgeschlossen.

Nach der anfänglichen Minderheitsbeteiligung im März 2022 ist die ursprünglich auf zwei Jahre angesetzte Integrationsphase bereits ab dem 1. April 2023 abgeschlossen. Dann firmiert der britische Berater unter der Firmierung „AA Projects – Part of Drees & Sommer“ und wird eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Drees & Sommer SE sein. In der nächsten Phase der Integration werden AA Projects und Drees & Sommer UK ab Anfang 2024 als Drees & Sommer Ltd. zusammengeführt.



„Diese aufregende Zusammenführung bringt zwei Planungs- und Beratungsunternehmen zusammen, die gemeinsame Ziele verfolgen und gut zueinander passen – beide sind gut etabliert und verfügen über einen sehr guten Ruf und einen namhaften Kundenstamm sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor. Der erfolgreiche Zusammenschluss von AA Projects und Drees & Sommer ermöglicht es uns, unser Leistungsangebot in Großbritannien und Irland mit mehr als 230 Mitarbeitern in Großbritannien zu erweitern. Wir vereinen Fachwissen aus den Bereichen Automobil, Logistik, Rechenzentren, Gesundheitswesen, Bildung, Wohnen, Hospitality und mehr. Schon jetzt sehen wir, dass unsere Kunden von der Zusammenarbeit beider Unternehmen bei gemeinsamen Projekten und strategischer Beratung profitieren.“, kommentiert Steffen Szeidl, Vorstandssprecher von Drees & Sommer.