Drees & Sommer holt Izabela Danner in den Vorstand

Zum 1. September 2020 erweitert Izabela Danner an der Seite von Steffen Szeidl und Dierk Mutschler den Vorstand von Drees & Sommer. Dierk Mutschler wird für das gesamte operative Business zuständig sein. Steffen Szeidl verantwortet die nachhaltige und digitale Unternehmensentwicklung. Darüber hinaus fungiert er als Sprecher des Vorstands.

