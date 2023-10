Drees & Sommer beteiligt sich an Bable Smart Cities

Drees & Sommer tritt als Hauptinvestor in Bable Smart Cities, ein visionäres Scale-up-Unternehmen im Bereich der intelligenten und klimaneutralen Stadtentwicklung, auf. BABLE Smart Cities sicherte sich insgesamt knapp 5,7 Millionen Euro an privaten Investitionen und erhält darüber hinaus insgesamt 3,4 Millionen Euro an Innovationszuschüssen.

