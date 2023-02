Dreamhome hat in Maintal-Bischofsheim in der Spessartstraße 9 knapp 1.000 m² Lagerflächen angemietet. Das Unternehmen hat aufgrund der Nähe zur Hauptniederlassung das Objekt in Maintal-Bischofsheim zu Lagerzwecken angemietet. Vermieter ist ein privater Eigentümer, von dem MH-Gewerbe-Immobilien mit der Vermietung beauftragt war.

