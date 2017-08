Dream Global vollzieht Markteintritt in den Niederlanden

Dream Global REIT forciert seine Europa-Expansion weiter und hat seinen Markteintritt in den Niederlanden vollzogen. Die Kanadier haben für 622,1 Millionen Euro das Portfolio „Merin" von TPG und Patron Capital Partners erworben. Das Portfolio umfasst 135 Büro- und Gewerbeeinheiten, die sich in den Niederlanden primär in Randstad und den fünf größten Industriezentren befinden.

Die Gebäude des gesamten Transaktionsportfolios sind mit derzeit 82 Prozent belegt. Mit dem Schritt baut Dream seine Mieterbasis mit weiteren, führenden europäischen Unternehmen, wie zum Beispiel KLM Royal Dutch Airlines, ABN AMRO und Rabobank aus. Zudem erweitert der REIT damit seine Präsenz in Europa über Deutschland, Belgien und Österreich hinaus.