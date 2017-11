Dream Global übernimmt Property Management in Eigenregie

Während der Finanzbericht für das dritte Quartal vor Pluszeichen nur so trotzt, gibt Dream Global gleichzeitig bekannt, das Property-Management für seine deutschen Büroimmobilien ab 2018 selbst übernehmen zu wollen. Allerdings mit Unterstützung eines „etablierten Property Managers“. Die Kanadier streben damit ein komprimiertes Reporting und einen strukturell verbesserten Überblick an. „Die Übernahme des Property Management wird voraussichtlich zu einem qualitativ besseren, standardisierten Reporting führen und somit zu mehr Service für unsere Mieter führen,“ so Tamara Lawson, Finanzvorstand von Dream Global REIT..

Global Dream unterhält in Deutschland rund 150 Büroliegenschaften, die es zusammen auf über eine Million Quadratmeter bringen. Verwaltet wurde dieses Portfolio bislang von sechs Dienstleistern. Denn obwohl Tectareal vor gut drei Jahren den Zuschlag für die deutschen Liegenschaften erhielt [Tectareal übernimmt Property Management des Dream Global REIT-Portfolios], vergrößerte sich die Zahl der Verwalter durch den Zukauf weiterer Liegenschaften zwangsläufig. Die Umstellung auf das zentrale Management soll ohne nennenswerte zusätzliche Kosten bewerkstelligt werden.