Dream Global meldet volles Haus in Dortmund

Dream Global Advisors Germany GmbH hat im Rahmen seines Assetmanagement-Mandats einen langfristigen Mietvertrag über mehr als 3.500 m² Bürofläche in der Dortmunder Hauptpost abgeschlossen. Mieter ist die Wirtschaftsförderung der Stadt. Damit wurde in der gemischt-genutzten Immobilie erneut die Vollvermietung erreicht.

.

Das Gebäude an der Ecke Grüne Straße 2-8 / Kurfürstenstraße 2 verfügt über 27.000 m² Gesamtmietfläche, inklusive eines Verteilerzentrums, die hauptsächlich von der Deutschen Post genutzt wird. Die Wirtschaftsförderung wird die angemieteten Flächen voraussichtlich im Oktober 2019 beziehen und damit bisher in der Stadt verteilte Einheiten an einem Standort zusammenziehen. Bis dahin erfolgt der Innenausbau, der unter anderem einen neuen, repräsentativen Eingangsbereich in der Grüne Straße 2 umfasst.



„Die nun erreichte Vollvermietung unterstreicht auch unser Vertrauen in die positive Entwicklung des Standorts. Die Wirtschaftsförderung hat sich ganz bewusst für die Lage in der Nordstadt entschieden, die durch den ‚City 2030‘-Plan speziell gefördert wird“, so Marc Nickel, Head of Leasing Europe bei Dream Global Advisors Germany.



In ihrem „City 2030“-Konzept hat die Stadt Dortmund städtebauliche Maßnahmen zur Neunutzung und Neubebauung, Aufwertung und Modernisierung rund um den Hauptbahnhof priorisiert. Dabei soll unter anderem der nördliche Bahnhofsvorplatz neu gestaltet und das angrenzende Areal der ehemaligen Güterabfertigung und weitere Bahnbrachen entwickelt werden. Die Hauptpost liegt direkt nördlich des Bahnhofs. Die Geschäfte der Innenstadt sowie der Bürgergarten sind fußläufig erreichbar.



Die Anmietung wurde vom Immobiliendienstleister DoReal Immobilien Consulting begleitet.