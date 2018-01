Dream Global managt Portfolio im Joint Venture mit Vivanium

Die Dream Global Advisors Germany GmbH ist ein Joint Venture mit der Vivanium GmbH eingegangen. Die Viva Dream Real Estate GmbH wird künftig für das Management der 150 deutschen Büroimmobilien des kanadischen REITS mit insgesamt 1,2 Mio. m² zuständig sein. Zum Geschäftsführer von Viva Dream wurden Dirk Tönges (49), Managing Partner von Vivanium, und Jennifer Bachmann (36), Head of Asset Management bei Dream Global Advisors ernannt.

.

Laut der beiden Geschäftsführer will der Dream Global REIT beim Property Management des Portfolios künftig auf einen hochgradig digitalisierten Prozess setzen. „Wir bauen auf zukunftsorientierte Software für ein übersichtliches und schnelles Property Management. Unser Ziel ist die ganzheitliche Betrachtung des Portfolios. Dafür müssen alle relevanten Daten verfügbar und miteinander vernetzt sein“, so Tönges. Schnittstellen und Reibungsverluste zwischen Asset und Property Management sollen aufgelöst und dadurch maximale Transparenz gewährleistet werden.



Das neu gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt wird Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Köln, Leipzig, Stuttgart und München unterhalten. Dirk Tönges war viele Jahre als Gesellschafter und Geschäftsführer für die Treureal tätig. Seit August 2017 ist er geschäftsführender Gesellschafter im Vivanium Führungsteam. Bevor Jennifer Bachmann 2013 zu Dream Global wechselte, sammelte sie als Key Account Manager für zahlreiche internationale Investoren auch mehrere Jahre Erfahrungen im Bereich Property Management.