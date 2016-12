Dream Global kauft weiteres Europa-Center

Europa-Center Bremen

Eine Tochtergesellschaft des kanadischen Immobilienfonds Dream Global hat nach dem Erwerb des gleichnamigen Gebäudes in Essen im Februar ein weiteres Europa-Center gekauft. Diesmal handelt es sich um die Gebäudeteile A-E des Bürogebäudes am Bremer Flughafen, das von der Europa-Center Immobiliengruppe erworben wurde.

Der von Dream Global übernommenen Gebäudeteil des Bremer Europa-Centers befinden sich an der Flughafen Allee in direkter Lage zum Flughafen Terminal und umfassen eine Fläche von 39.500 m². Gebaut wurde das Gebäudeensemble zwischen 1999 und 2005 in drei Bauabschnitten. Zu den größten Mietern des Objektes zählen die Deutsches Milchkontor, die Allianz, Adwen sowie Dachser.



Die Airportstadt ist einer der wichtigsten Wirtschaftsstandorte der Hansestadt Bremen, liegt nur 7 Minuten vom Bremer Stadtzentrum entfernt und ist ideal über die Autobahn angebunden. Unter den 500 ansässigen Unternehmen sind schwerpunktmäßig Firmen der Luft- und Raumfahrt-Branche zu finden. Darunter globale Player wie Airbus, aber auch innovative kleine Firmen. Als Hochschulstandort steht die Airport-Stadt darüber hinaus für die Verbindung von Wirtschaft und Lehre, Wissenschaft und Forschung.



Erst im Februar hatte Dream Global das Essener Europa-Centermit einer Gesamtfläche von ca. 26.500 m² erworben. Die Europa-Center Immobiliengruppe hatte das Gebäude dort in der Friedrichstraße im Zuge der Portfolio-Optimierung veräußert und zugleich den Baubeginn zweier neuer Projektentwicklungen auf dem bestehenden Europa-Center Areal verkündet [Dream Global investiert im Essener Europa-Center].