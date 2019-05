Dream Global investiert 18,3 Mio. Euro in Kassel

Dream Global REIT hat am 30. April den Kauf des Gewerbeparks Otto-Hahn-Straße 5 in Kassel für 18,3 Mio. Euro vollzogen, was einer Anfangsrendite von 7,0 Prozent entspricht. Das Light-Industrial-Objekt umfasst 25.400 m² und besteht aus fünf Gebäuden. Laut des REITs liegt die Vermietungsquote des Multi-Tenant-Gebäudes bei rund 95 % mit einer WALT von 7 Jahren. Die Grundstücksfläche beträgt 102.300 m², außerdem besteht ein Erweiterungspotenzial von bis zu 29.000 m². Verkäufer war ein ausländischer institutioneller Investor. Lesen Sie hier mehr...

