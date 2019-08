Dream Global erweitert Bestand in der Rhein-Neckar-Region

Der kanadische Dream Global REIT baut seinen Bürobestand in der Rhein-Neckar-Region weiter aus. Nach seinem Investment in Mannheim, hat der REIT jetzt einen Teil der historischen Walzmühle in Ludwigshafen erworben. Der Kaufpreis liegt bei 16,6 Mio. Euro, was einer Anfangsrendite von 5,4% entspricht. Die Büroimmobilie in der Walzmühlstraße 65-65a umfasst 10.600 m², die zu über 90 % vermietet sind. Die durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) liegt bei 4,7 Jahren. Laut des neuen Eigentümers liegen die Mieten 20 % unter Marktniveau, was weiteres Potenzial bietet. Das Closing wird für das vierte Quartal erwartet.

.

Mit der Akquisition hat Dream Global im zweiten Quartal insgesamt vier Immobilien für 87,8 Mio. Euro erworben. Zu Beginn der Woche hatte der REIT zum Beispiel von Tristan Capital Partners die Büroimmobilie TW38 in Amsterdam erworben [wir berichteten]. Hierzulande kaufte das Unternehmen im Mai den Gewerbepark “OH 5” für 18,3 Mio. [wir berichteten].