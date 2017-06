Dream Global bringt Stuttgart-Transaktion unter Dach und Fach

Bollwerk Stuttgart

Wie von P. Jane Gavan, Chief Executive Officer von Dream Global REIT, bereits im Rahmen des Erst-Investments in Belgien angekündigte Transaktion in Stuttgart wurde planmäßig - noch vor dem Ablauf des zweiten Quartals - unterzeichnet [Dream Global investiert erstmals in Belgien ].

Der REIT hat das in 1997 errichtete Multi-Tenant-Bürogebäude Bollwerk aus dem Bestand der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) für rund 92 Mio. Euro erworben. Das Closing erwarten die beiden Vertragspartner für Mitte Juli. Die Immobilie ist mit einer durchschnittlichen WAULT von 4,9 Jahren vollvermietet. Die vermietbare Fläche von rund 27.500 m² ist an fünf Tochterunternehmen der LBBW vermietet.



Die Akquisition des Bollwerks ist nicht das erste Investment des REITs in der baden-württembergischen Metropole. Dream Global hat sich in den letzten Jahren bereits das Z-Up, das Oasis III sowie das Officivm gesichert. Mit einer Gesamtfläche von knapp 70.000 m² (GLA) machen die Flächen in Stuttgart damit rund 6% des Portfolios aus. Und mit einer Leerstandsrate von 3.4%, ist der Bestand in der Stadt, der niedrigste im Vergleich zu den anderen deutschen Metropolen.