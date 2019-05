Dream Global baut Standort in München aus

Dream Global Advisors Germany GmbH hat sein Dienstleistungsangebot im Münchner Büro vervollständigt. Mit der Berufung von Elmar Primavera und Sabrina Klamminger bietet Dream Global Leasing-, Asset- und Property-Management nun auch aus der bayerischen Landeshauptstadt heraus an. Dream Global Advisors Germany GmbH hat sein Dienstleistungsangebot im Münchner Büro vervollständigt. Mit der Berufung von Elmar Primavera und Sabrina Klamminger bietet Dream Global Leasing-, Asset- und Property-Management nun auch aus der bayerischen Landeshauptstadt heraus an.

Primavera unterstützt das Münchner Team seit 1. Mai als Associate Director Leasing. Der Diplom-Immobilienökonom arbeitete zuvor unter anderem als Senior Leasing- und Asset Manager für Aroundtown Commercial Properties sowie als Leasing Manager Real Estate für GE Capital.



Ebenfalls seit dem 1. Mai verstärkt Sabrina Klamminger das Münchener Büro als Asset Managerin. Sie kommt von Corpus Sireo, wo sie seit 2014 ebenfalls als Asset Managerin arbeitete. Zuvor war die Immobilienfachwirtin Property Managerin bei der Strabag Property and Facility Services.



Neben der Zentrale in Frankfurt und dem Münchner Büro in der Marsstraße ist der deutsche Assetmanager des in Toronto und Frankfurt notierten Dream Global REIT gemeinsam mit seiner Property-Management-Tochtergesellschaft VivaDream Real Estate auch mit Standorten in Köln, Hamburg, Berlin, Hannover, Leipzig/Halle, Stuttgart und Nürnberg vertreten.