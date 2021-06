Dream Advisors investiert in der wirtschaftsstarken Region Ulm

Dream Advisors hat kürzlich eine weitere moderne Logistikimmobilie zu ihrem wachsenden Portfolio in Deutschland hinzugefügt.

.

Das neuwertige Logistikobjekt liegt im etablierten Logistikpark von Langenau mit direktem Anschluss an die Autobahn A7. Das 2012 fertiggestellte Gebäude besteht aus rund 10.200 m² Lagerfläche und ist vollständig vermietet. Bei dem Ankauf war die Logivest beratend tätig.



„Dieses Objekt passt perfekt in unser wachsendes Cluster in der Region Ulm und bietet kurzfristige Mietwachstumspotentiale“, erklärt Matthias Femes, Director Investments von Dream Advisors die Hintergründe des Ankaufs.