DRC Savills IM engagiert sich im US-Debt-Investment-Markt

„DRC SIM US“ ist der Name der US-amerikanischen Plattform eines neuen Joint-Ventures von DRC Savills IM (Zum Unternehmensportrait / Kontaktdaten)">Savills IM und der QCP (Quadrant). Sie bündelt die Expertise beider Unternehmen und bietet institutionellen Anlegern Real Estate Debt-Investmentstrategien. Das Joint Venture befindet sich mehrheitlich im Besitz von DRC Savills IM und schafft für das Unternehmen Möglichkeiten, sein Anlagespektrum zu erweitern.

.

DRC Savills IM hat bis heute Immobiliendarlehen mit einem Volumen von ungefähr fünf Milliarden britischen Pfund (etwa 5,6 Milliarden Euro) in einer Reihe von erstrangigen Darlehen, High-Yield- und Whole Loan-Finanzierungen vergeben. Savills IM erwarb DRC im Mai 2021. Abzuwarten bleibt, wie sehr das Engagement auf dem US-Debt-Investment-Markt Schwerpunkte verlagert. 2022 tätigte Savills IM weltweit Transaktionen in Höhe von 3,6 Milliarden Euro und hatte dabei einen Fokus auf den europäischen Markt [wir berichteten].



„Die neue Plattform mit Quadrant stellt ein umfassendes professionelles Investmentangebot im Bereich US Real Estate Debt dar. Diese ermöglicht unseren Investoren von der tiefgreifenden Expertise beider Unternehmen sowie dem attraktiven Marktumfeld für alternative Finanzierer in den USA zu profitieren“, sagt Dale Lattanzio, Managing Partner von DRC Savills IM.



„US Real Estate Debt hat in den letzten Jahren an Bedeutung und Nachfrage gewonnen. Nach unserem Erwerb von DRC Savills IM im Jahr 2021 freuen wir uns, mit diesem neuen Unternehmen auf dem Wachstum und dem Erfolg von DRC Savills IM in Europa und Australien weiter aufzubauen. Die USA sind ein strategisch wichtiger Markt für uns. Der Eintritt in diesen Markt über unseren Debt-Bereich ist eine fantastische Chance“, ergänzt Alex Jeffrey, Chief Executive bei Savills IM.