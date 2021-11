Drazkowski Media Logistik mietet 8.500 m² bei Mileway in Spandau

Die Drazkowski Media Logistik GmbH, der logistische Partner der Filmproduktionsgesellschaft ESA Holding GmbH, mietet langfristig ca. 8.000 m² Lager- und ca. 500 m² Bürofläche bei Mileway am Zeppelinpark in Berlin-Spandau.

.

Drazkowski nutzt bereits ca. 7.000 m² in direkter Nähe der nun angemieteten Fläche und benötigt die zusätzliche Logistikfläche für die Lagerung von Kulissen und Requisiten aus Film und TV. Der Auftrag an Master Immobilien war eine Herausforderung unter Zeitdruck, denn der Logistikdienstleister brauchte schnellstmöglich eine Fläche in der Nähe des bisherigen Standortes. Master hat die Drazkowski Media beraten und bereits 10 Tage nach Beauftragung die perfekte Fläche im Mileway-Objekt am Zeppelinpark 12-43 / Nennhauser Damm 180 gefunden.