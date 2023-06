Drastischer Rückgang bei Baugenehmigungen

Die Zahl der Baugenehmigungen sind wegen der stetig steigenden Zins- und Materialkosten weiter eingebrochen. Im April brachen die Zahlen so stark ein wie seit 17 Jahren nicht mehr. Insgesamt wurden nur noch 21.200 Wohnungen genehmigt und damit 31,9 Prozent oder 9.900 weniger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Die Zahl sinkt damit seit Mai 2022 kontinuierlich.

Besonders stark ging im April die Zahl der Baugenehmigungen bei Zweifamilienhäusern zurück, sie brach etwa um die Hälfte ein. Bei Einfamilienhäusern gab es ein Minus von 33,5 Prozent zum Vorjahresmonat und bei Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, einen Rückgang von gut 27 Prozent.



Der BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen zeigt sich bestürzt über den enormen Rückgang. „In allen Bereichen stürzen die Zahlen ins Bodenlose. Bei Einfamilienhäusern um 33 %, bei Zweifamilienhäusern um mehr als die Hälfte und bei den Mehrfamilienhäusern um 27,1 %. Wir warnen seit Monaten und die Warnungen werden in den Wind geschlagen, denn eine substanzielle Kehrtwende der Politik erfolgt bislang nicht. Stattdessen werden die Bedingungen für den Bau mit teuren und unrealistischen Anforderungen immer weiter erschwert“, erklärte BFW-Präsident Dirk Salewski in Berlin.



„Dieser Rückgang bei den Baugenehmigungen ist derart drastisch, weil er einen Abwärtstrend abbildet, der sich immer mehr beschleunigt und ein Blick in den wirtschaftlichen Niedergang eines wichtigen Wirtschaftszweigs unseres Landes ist. Das Baugewerbe wird diesen Rückgang nur schwer verkraften können, Insolvenzen von Firmen und Arbeitslosigkeit der Beschäftigten sind die Folgen. Das hat viele negative soziale Effekte, auch weil der Wohnungsmangel unaufholbar weiter wächst. Heute nicht genehmigt, heißt in den kommenden Jahren nicht gebaut. Wo sollen die fehlenden bezahlbaren Wohnungen denn herkommen“, fragt der BFW-Präsident.



Tim-Oliver Müller, Geschäftsführer vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, hatte sich schon Ende Mai angesichts der Jahresauswertung des Statistischen Bundesamtes zu Wort gemeldet und eine düstere Prognose abgegeben. Die Schaffung von ausreichend bezahlbarem Wohnraum werde angesichts der Politik ein ein Problemfall bleiben. „Für das laufende Jahr rechnen wir bestenfalls mit 250.000 fertiggestellten Wohnungen. Gerade in den Ballungsgebieten und ihrem Umland wird damit die Wohnungsnot zementiert“, so Müller. Auch 2024 sei kaum Besserung in Sicht, die Fertigstellungszahlen werden angesichts dramatisch eingebrochener Baugenehmigungen weiter sinken. Müller forderte abermals die Politik auf, Vertrauen am Markt wiederherzustellen, damit Investoren zurück an den Markt kommen. „Der Dreiklang aus einer verlässlichen Neubauförderung, Steueranreizen und weniger Regulierung muss endlich Gehör finden. Die Ampelkoalition muss dringend Investoren für den Wohnungsneubau motivieren, dafür braucht es verlässliche Marktbedingungen“, so Müller. Insbesondere die Entschlackung der Überregulierung am Bau sei ein Hebel, Baukosten und damit Preise zu senken – etwa im Bereich der Baustandards oder der Gebäudeenergieeffizienz, auch ohne die Klimaschutzziele aus den Augen zu verlieren.



Laut einer aktuellen Berechnung des ifo-Instituts wird die Zahl der fertiggestellten Wohnungen bis 2025 auf rund 175.000 - zusammen mit den übrigen Fertigstellungen auf etwa 200.000 - sinken (2024: 210.000 WE). „Der wichtigste Grund für den Rückgang ist die erhebliche Verteuerung der Finanzierung und der Bauleistungen. Gleichzeitig hat der Bund die Neubauförderung drastisch zurückgefahren und die Standards für den Neubau Anfang 2023 abermals verschärft“, sagt ifo-Bauexperte Ludwig Dorffmeister.



„Bereits seit vielen Monaten stößt die große Mehrheit der Bauträger keine neuen Vorhaben mehr an. Die aktuell verbuchten Aufträge gehen auf Projekte zurück, die schon zu weit fortgeschritten sind, um sie abzubrechen“, fügt er hinzu. Daneben finden aber weiterhin Bauvorhaben im hochpreisigen Segment statt, für deren Kunden die gestiegenen Kosten keine große Rolle spielen. „Inwieweit Änderungen der Rahmenbedingungen in einzelnen Bundesländern und Gemeinden Wirkung entfalten werden, bleibt abzuwarten“, ergänzt Dorffmeister.



Auch benötigen die Projekte einige Zeit zur Abarbeitung. Deshalb leert sich die Pipeline nicht so rasch. Gleichwohl dürften die Auftragspolster vor dem Hintergrund der erheblich schwächeren Neubaunachfrage und der weiterhin erhöhten Häufigkeit von Auftragsstornierungen im Jahresverlauf deutlich abschmelzen. Im Mai stieg der Anteil der Stornierungen unter den Wohnungsbauunternehmen auf 17,8%, nach 14,7 im April. Von einem Auftragsmangel waren im Mai 33,9% betroffen, nach 31,7 im April.



Und auch im öffentlichen Bau und im Wirtschaftsbau sieht es nicht viel besser aus. Nachdem die Genehmigungen (veranschlagte Baukosten) bereits im Vorjahr real deutlich rückläufig waren, hat sich laut des Bauverbands diese Entwicklung auch im ersten Quartal 2023 fortgesetzt. Im Öffentlichen Bau steht ein realer Rückgang gegenüber dem Vorjahresquartal von 15 Prozent zu Buche, im Wirtschaftsbau sogar von 24 Prozent. „Länder und Gemeinden müssen ihre Bau-Etats endlich an die neuen Realitäten auf dem Baumarkt anpassen und deutlich aufstocken. Andernfalls wird der öffentliche Investitionsstau auch 2023 wieder deutlich anwachsen“, so Tim-Oliver Müller. Im Wirtschaftsbau setzt er darauf, dass die Unternehmen ihre Investitionsplanungen mit Blick auf ein stärkeres gesamtwirtschaftliches Wachstum im Jahr 2024 langsam wieder nach oben anpassen. Damit sei im weiteren Jahresverlauf zumindest eine Stabilisierung der Genehmigungen in Reichweite.