Dragoner-Areal fällt wohl doch dem Land Berlin zu

Nach einen knapp zweijährigen Verhandlungsmarathon zeichnet sich eine Einigung ab, die zugunsten des Landes Berlins ausfällt: Nach übereinstimmenden Medienberichten erhält Berlin vom Bund das heftig umkämpfte Dragoner-Areal am Mehringdamm in Kreuzberg. Allerdings: Die entsprechenden Verträge sind noch nicht unterzeichnet - weshalb auch Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen davor warnt, allzu früh in Jubel auszubrechen. Bereits im Dezember hatte der Bund die Rückabwicklung des Kaufvertrags angekündigt, aber der Ausgang der Verhandlungen zwischen Bund und Land blieb ungewiss [Bund kippt Kaufvertrag für das Dragoner-Areal].

Der Finanzsenator hatte als treibende Kraft das damalige Veto im Bundesrat initiiert, mit dem der Verkauf des Areals durch die bundeseigene Bima an einen privaten Investor aus Wien zu Fall gebracht worden war [Finanzausschuss des Bundesrates stoppt Verkauf des Dragonerareals]. Der Österreicher hatte dem Vernehmen nach 36 Millionen Euro geboten, weit mehr als die Höhe des ermittelten Verkehrswertes. Berlin wollte lediglich 18 Millionen Euro für das Filetgrundstücks mitten in Kreuzberg bezahlen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Nach langem Gezerre wurde der Kaufvertrag erst im November letzten Jahres rückabgewickelt. Der Investor drohte mit Klage auf Schadenersatz.



Als Indiz für die relative Sicherheit des Deals darf hingegen gewertet werden, dass Matthias Kollatz-Ahnen gegenüber dem Berliner Kurier und anderen Hauptstadtzeitungen erklärte, dass auf dem Areal nicht nur 500, sondern 500 bis 800 Wohnungen errichtet werden sollen. Ein Drittel bis die Hälfte davon als Sozialwohnungen, die übrigen mit einer „erschwinglichen“ Miete nicht über 10,00 Euro/m². Die grüne Berliner Bundestagsabgeordnete Lisa Paus plädierte gar für ein Berliner „Modellprojekt“ mit hundertprozentig gesichertem, bezahlbaren Wohnraum.