Dragoner-Areal erhält Wohnhochhaus

Der Entwurf für den Kreuzberger Rathausblock und des dazu gehörenden Dragoner-Areals steht: Beim städtebaulichen Wettbewerb für das landeseigenen Areal haben die Planungsgemeinschaft SMAQ Architektur und Stadt mit Man Made Land und Barbara Schindler das Rennen gemacht. Diese Entscheidung hat am Mittwochabend die Jury des Verfahrens getroffen. Drei Planungsteams hatten in den vergangenen fünf Monaten in einem offenen Werkstattverfahren mit Bürgerbeteiligung städtebauliche Entwürfe erarbeitet. Auf Grundlage des Entwurfs stellt der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg nun den Bebauungsplan auf.

.

„Das Ergebnis des städtebaulichen Werkstattverfahrens stellt aus unserer Perspektive eine sehr gute Basis dar, um einen Ausgleich der unterschiedlichen Interessen im Modellprojekt realisieren zu können. Unser Hauptaugenmerk wird hierbei auf der Entwicklung des Gewerbes liegen. Gemeinsam gilt es nun Prozesse anzustoßen, um bezahlbare Mieten für die bereits ansässigen Gewerbebetriebe zu sichern und um Flächen zu gewinnen, auf denen weiteren Betrieben eine neue Heimat im Dragonerareal gegeben werden kann“, so Birgit Möhring, Geschäftsführerin BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH.



Das knapp fünf Hektar große Dragoner Areal in bester Lage gehört zu den größten innerstädtischen Entwicklungsgebieten Berlins. Auf dem Areal sind 525 Wohnungen sowie rund 21.000 m² Gewerbefläche geplant. Im Entwurf ist ein Hochhaus mit 16 Stockwerken und 219 Tiefgeschoss-Parkplätze integriert, der die geplanten 525 Wohnungen umfasst. Die Reithallen und Remisen auf dem früheren Kasernengelände sollen erhalten bleiben. „Der empfohlene Entwurf arbeitet die historische Differenz zwischen der ehemaligen Kasernenanlage und der gründerzeitlichen Blockrandbebauung heraus und schafft gleichzeitig ein neues ausdrucksstarkes Stadtquartier. Das Konzept bietet großzügige, offene Räume, die zur Begegnung einladen und sich gut mit der Nachbarschaft vernetzen. Die denkmalgeschützten Gebäude werden angemessen respektiert“, heißt es in der Vorstellung des Siegerentwurfs.



Der Vorsitzende der Jury, Professor Rudolf Scheuvens, erklärt zum Siegerentwurf: „Mit diesem Ergebnis haben wir einen wichtigen Meilenstein in diesem anspruchsvollen und beispielgebenden Entwicklungsprozess erreicht. Dieser Weg wird im positiven Sinne herausfordernd. Mit der städtebaulichen Grundlage von SMAQ, Man Made Land und Barbara Schindler haben wir eine belastbare, robuste Konzeption ausgewählt, die hohe Qualität für das Dragonerareal verspricht. Im nächsten Schritt geht es allerdings nicht nur um das pure Bauen, sondern um das Weiterentwickeln dieser Konzeption und des kooperativen Prozesses. Im Modellprojekt werden die Kooperationspartner*innen die Umsetzung aktiv begleiten.“