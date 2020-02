Evana ernennt Thomas Herr zum neuen CEO

Dr. Thomas Herr

Dr. Thomas Herr (54) wird Nachfolger von Evana-Gründer Peter Moog. Mit Wirkung zum 1. Mai 2020 wird der Digitalisierungsexperte neuer CEO des Unternehmens. Moog wird künftig im Vorstand die langfristige Entwicklung und Vision des Proptechs verantworten. Sascha Donner, ebenfalls Gründer von Evana, wird sich als Vorstand neben der Produktstrategie um das weitere Wachstum des Unternehmens kümmern. Dirk Becker, der zum Jahresbeginn in den Vorstand berufen wurde, agiert als Technologievorstand.

Thomas Herr verantwortete zuvor als Head of Digital Innovation EMEA die Digitalisierungs- und Innovationsaktivitäten von CBRE in Europa [wir berichteten], dem Mittleren Osten und Afrika. 2002 gründete er das Unternehmen Valteq, welches er 2014 an CBRE verkaufte [wir berichteten].



„Mit Thomas Herr gewinnen wir einen der bekanntesten und renommiertesten Digitalisierungsexperten der europäischen Immobilienbranche. Seine Entscheidung für Evana ist ein Meilenstein unserer Unternehmensgeschichte und wird unsere künftige internationale Entwicklung deutlich befeuern“, erklärt Mark Lins, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Evana AG.



„Ich freue mich sehr, dass Thomas unsere Einladung angenommen hat und meinen Platz als CEO einnehmen wird. Er ist unser Wunschkandidat und die beste Besetzung für unsere Expansionsstrategie. Thomas verbindet in hervorragender Weise die Fähigkeit, erfolgreiche Unternehmen und Teams aufzubauen, mit einer weitreichenden Kenntnis der internationalen Real-Estate- und Technologie-Landschaft“, meint auch Peter Moog.