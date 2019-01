Dr. Thomas Herr einstimmig als Präsident des iddiw bestätigt

Das Institut der Deutschen Immobilienwirtschaft e.V. (iddiw) hat in seiner Mitgliederversammlung in Berlin Dr. Thomas Herr, EMEA Head of Digital Innovation CBRE, einstimmig als Präsidenten bestätigt. Er geht damit in seine zweite Amtszeit und wird dem iddiw weitere zwei Jahre als Präsident vorstehen.

.

Dr. Thomas Herr sagt: „Das iddiw soll auch in den kommenden zwei Jahren seiner Aufgabe als Think Tank der deutschen Immobilienwirtschaft gerecht werden. Wir wollen die unterschiedlichen Akteure aus Immobilienwirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft vernetzen und uns mit Zukunftsthemen beschäftigen, die unsere Branche maßgeblich beeinflussen“. Wie Dr. Thomas Herr hervorhebt, wolle man gezielt mit verschiedenen Veranstaltungsformaten und Publikationen in die Diskussion zu wichtigen Themen eingreifen. Politische Fragestellungen stünden ebenso zur Diskussion wie beispielsweise das Zukunftsthema neue Technologien wie Künstliche Intelligenz oder Blockchain.



Bei den Wahlen zum Präsidium wurden alle bisherigen Mitglieder von der Mitgliederversammlung mit einstimmigen Ergebnissen wiedergewählt. Prof. Dr. Alexander Goepfert, Partner bei Noerr LLP, wurde als Vizepräsident bestätigt, Carsten Rutz, Vorstandsmitglied der Deutschen Reihenhaus AG, im Amt des Schatzmeisters. Weitere Präsidiumsmitglieder sind Francesco Fedele, Vorstandsvorsitzender der BF.direkt AG, Prof. Dr. Shervin Haghsheno vom Karlsruher Institute of Technology, Christof Hardebusch, Chefredakteur des immobilienmanagers, Sascha Kilb, Partner der Drees & Sommer AG, und Prof. Dr. Andreas Pfnür von der TU Darmstadt. Als neues Mitglied gehört künftig auch Prof. Dr. Kerstin Hennig, Leiterin des Real Estate Management Instituts an der EBS, dem iddiw-Präsidium an.