Dr. Thomas Herr als Präsident des Iddiw für zwei weitere Jahre bestätigt

Das Institut der Deutschen Immobilienwirtschaft e.V. hat in seiner Mitgliederversammlung den CEO der Evana AG Dr. Thomas Herr einstimmig als Präsidenten für die kommenden zwei Jahre wiedergewählt. Die Mitgliederversammlung konnte erstmals nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder in Präsenz stattfinden.

Vertreten wird Dr. Herr weiterhin durch Prof. Dr. Alexander Goepfert, Senior Advisor und Honorarprofessor an der EBS, der als Vizepräsident auch einstimmig im Amt bestätigt wurde. Ebenso einmütig wurde Carsten Rutz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Reihenhaus AG, als Schatzmeisters wiedergewählt. Weiterhin als Präsidiumsmitglieder sind Prof. Dr. Kerstin Hennig, Leiterin des Real Estate Management Institutes der EBS, Francesco Fedele, Vorstandsvorsitzender der BF.direkt AG, Andre Eberhard, Chefredakteur des Immobilienmanagers, Prof. Dr. Shervin Haghsheno Institutsleiter des Karlsruher Institute of Technology, Sascha Kilb, Partner der Drees & Sommer AG, und Prof. Dr. Andreas Pfnür, Leiter des Fachgebiets Immobilienwirtschaft und Baubetriebswirtschaftslehre an der TU Darmstadt bestätigt. Erstmalig wurde zudem Andreas Schulten, Generalbevollmächtigter der Bulwiengesa AG in den Kreis der Präsidiumsmitglieder gewählt.



„Ich bin stolz, dass ich das Amt des Präsidenten die nächsten zwei Jahre weiterführen darf. Unser Ziel ist auch weiterhin, eine Plattform zu bilden, die für einen Austausch für die drängenden Themen aus der Immobilienwirtschaft steht. Aktuell stellen uns die veränderten Rahmenbedingungen der Finanzpolitik, aber ebenso auch weiterhin die ökonomischen Belastungen in Folge des Ukraine-Krieges vor große Herausforderungen. Diese und auch weitere Themen möchten wir diskutieren und adressieren", kommentiert Dr. Thomas Herr.



Mit unterschiedlichen Veranstaltungsformaten fördert das Iddiw den interdisziplinären Austausch und bringt Akteure und Entscheidungsträger aus Immobilienwirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammen. Mehrmals im Jahr veranstaltet das Iddiw eigene Salons, die sich einem immobilienwirtschaftlichen oder fachfremden Schwerpunkt widmen, um spannende Impulse zu erhalten und darüber zu diskutieren.