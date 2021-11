Dr. Steffen Meinshausen wechselt von 777 zu Madison

Dr. Steffen Meinshausen

Dr. Steffen Meinshausen ist neuer Leiter des deutschen Investmentteams bei Madison International Realty. Der 34-Jährige war zuvor bei 777 Capital Partners und wird für Madison vom Frankfurter Büro aus tätig sein.

Meinshausen verfügt über mehr als eine Dekade Erfahrung in den Bereichen Immobilieninvestitionen und Private Equity. Seine Aufgabe ist, die Investment-Strategie von Madison in der Region weiter auszubauen. Er wird das deutsche Team bei der Suche, Analyse und Umsetzung von Transaktionen in Immobilienbereichen wie Büro, Logistik, Wohnen, Life Sciences und alternative Objekte führen.



„In Deutschland und Europa ist der Markt sehr aktiv, und Madison sucht weiter nach Investitionsmöglichkeiten, die zu unserer Investment-Strategie passen“, kommentiert Ronald Dickerman, Gründer und President von Madison International Realty.



Bevor Meinshausen zu Madison wechselte, arbeitete er als Investment Director für 777 Capital Partners [wir berichteten] und davor als Vice President bei der Corestate Capital Group. Außerdem war er in verschiedenen Positionen in Europa bei Cerberus und Lazard beschäftigt. Dr. Meinshausen hat an der Technischen Universität in Darmstadt einen Doktortitel für Corporate Finance erworben.