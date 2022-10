Dr. Steffen Hartmann wird in einer neu geschaffenen Position für den Bereich Business Development & Strategy den Umbau des Unternehmens in eine Fondsplattform und die Entwicklung neuer Fondsprodukte maßgeblich vorantreiben. In seinen Verantwortungsbereich fällt auch die Entwicklung strategischer Partnerschaften mit anderen Marktakteuren und die Analyse potentieller neuer Märkte.

Fotos: Industria



