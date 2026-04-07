Dr. Stefan Klotz neuer GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer bei Praeclarus Invest

Die Praeclarus Gruppe gewinnt Dr. Stefan Klotz (57) als neuen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Praeclarus Invest GmbH. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler ist bereits seit 2021 fÃ¼r das Unternehmen tÃ¤tig, bislang als externer Mitarbeiter im Portfoliomanagement fÃ¼r Wertpapiere und Erneuerbare Energien. FÃ¼r diese Bereiche ist er auch in seiner neuen Rolle als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer zustÃ¤ndig. Dr. Stefan Klotz ersetzt in der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung Friedhelm von Zieten, der im gegenseitigen Einvernehmen aus der Praeclarus Invest ausscheidet, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.

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Parallel zu seiner TÃ¤tigkeit fÃ¼r Praeclarus Invest ist Dr. Klotz Leiter des von ihm gegrÃ¼ndeten Beratungsunternehmens vif-klotz consulting sowie GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der GrÃ¼ne Welt GmbH, die nachhaltige InvestmentlÃ¶sungen entwickelt und begleitet. Er war von 2015 bis 2025 GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Asset lmpact GmbH. Zu seinen frÃ¼heren beruflichen Stationen gehÃ¶ren das Bankhaus von der Heydt und das Bankhaus DelbrÃ¼ck Bethmann Maffei.