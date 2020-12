Dr. Stefan Feuerriegel wird neuer Head of Germany bei Norton Rose Fulbright

Norton Rose Fulbright hat den Hamburger Partner, Mitglied des internationalen (EMEA) Management Committee und Leiter der deutschen Immobilienrechtspraxis Dr. Stefan Feuerriegel zum neuen Head of Germany ernannt. Ab 1. Januar 2021 folgt er damit auf Dr. Ralf Springer, der diese Position seit Anfang 2015 ausfüllte und sich wieder auf seine Mandatsarbeit konzentrieren will.

.

„Ich freue mich darauf, die deutsche Norton Rose Fulbright Praxis als Head of Germany zu unterstützen und durch ihre nächste Entwicklungsphase führen zu dürfen”, erklärt Dr. Stefan Feuerriegel. „Norton Rose Fulbright ist eine Kanzlei mit großartigen Mandanten, PartnerInnen und MitarbeiterInnen und einem Potential wie wenige andere Kanzleien. Dem weiteren Aus- und Umbau werde ich mich mit voller Kraft widmen. Meine Ernennung ist ein besonderer Vertrauensvorschuss, den ich durch Einsatz und Engagement erfüllen werde."



Den langjährigen Erfolg unserer deutschen Praxis, auch in der momentanen Coronakrise, haben wir besonders dem gradlinigen, klaren und integrativen Kurs meines Vorgängers Dr. Ralf Springer zu verdanken.



Als eine der weltweit führenden Kanzleien möchten wir auch in Deutschland weiter wachsen und werden im so wichtigen Rechtsmarkt Deutschland investieren und die internationale Vernetzung weiter ausbauen. Weitere Schwerpunkte der Entwicklung werden die Förderung junger Talente und gerade auch weiblicher Kolleginnen und die weitere Digitalisierung (Transform) sein.“



„Ich freue mich, Stefan Feuerriegel meinen Nachfolger nennen zu dürfen. Seine Erfolgsbilanz ist eine überzeugende Kombination aus operativer und rechtlicher Expertise. Ich bin zuversichtlich, dass er die strategische Entwicklung der deutschen Praxis erfolgreich fortsetzen wird“, betont Dr. Ralf Springer, Head of Germany.



„Während der fünf Jahre unter Ralf Springer ist die deutsche Praxis um 20 Prozent gewachsen und arbeitet standortübergreifend in München, Frankfurt und Hamburg als deutschlandweite Praxis”, kommentiert Peter Scott, Norton Rose Fulbright EMEA Managing Partner. „Ich freue mich darauf, mit Stefan Feuerriegel zusammenzuarbeiten, sowohl als unserem neuem Deutschland-Chef als auch als Mitglied unseres EMEA-Management-Commitees. Ziel ist es, unsere Praxis in Deutschland weiter zu entwickeln und zu vergrößern, und das im Rahmen unseres stetigen Anliegens unsere Gruppe in ganz Europa zu stärken.“



Nach 13-jähriger anwaltlicher Tätigkeit bei einer anderen internationalen Kanzlei wechselte Stefan Feuerriegel Anfang 2017 als Partner zu Norton Rose Fulbright. Hier leitet er seit 2017 die deutsche Immobilienrechtspraxis und ist zugleich seit 2019 stellvertretender Leiter der deutschen M&A und Corporate Praxis. Er berät zu allen Fragen des Immobilienrechts und ist insbesondere spezialisiert auf die Kernberatungsfelder Share und Asset-Deals, Immobilienfonds und Projektentwicklung. Sein Tätigkeitsspektrum umfasst dabei Abwicklung komplexer Transaktionen und Umstrukturierungen sowie die Beratung bei der Entwicklung von Spezialimmobilien.



Die deutsche Norton Rose Fulbright Praxis hat in diesem Jahr mehrfach Verstärkung auf der Partnerebene bekommen, nämlich Dr. Sylwia Maria Bea, Christoph Enderstein und Regina Rath in Frankfurt und Dr. Philipp Grzimek in München. Zudem wurden im Laufe des Jahres folgende drei Anwälte zu Partnern ernannt: Dr. Bernhard Fiedler in Frankfurt und Dr. Constanze Bandilla-Dany und Dr. Tim Schaper in Hamburg.