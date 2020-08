Dr. Rüger Holding kauft Geschäfts- und Bürokomplex in Düsseldorf-Mitte

Die inhabergeführte Immobiliengesellschaft Dr. Rüger Holding hat sich im Rahmen eines Bieterverfahrens durchgesetzt und ein Geschäfts- und Bürokomplex in Düsseldorf-Mitte erworben. Verkäufer ist ein Family Office, dass die ImmobilienInvestmentBeratung (IIB) der Aareal Bank AG mit dem Verkauf beauftragt hat. Die Gebäude mit über 2.700 m² Mietfläche in der Nähe des Düsseldorfer Hauptbahnhofs sind aktuell vollständig vermietet. Die Immobilie soll langfristig im Bestand der Dr. Rüger Holding gehalten werden. Für das Unternehmen ist dies bereits der dritte Ankauf in der Düsseldorfer Innenstadt in den letzten 18 Monaten, wie der geschäftsführende Gesellschafter René Gerdom mitteilte [wir berichteten].

.

„Aufgrund unseres strukturierten Verfahrens und einer umfassenden Aufbereitung aller wirtschaftlichen Daten konnte die Rüger Holding von der Immobilie überzeugt werden und sich gegen namhafte Konkurrenz im Bieterverfahren durchsetzen“, betont Manfred Over, Director IIB bei der Aareal Bank. „Wir sehen für den Stadtteil Düsseldorf-Mitte auch in Corona-Zeiten ein enormes Potenzial im Markt und werden hier noch in 2020 einen weiteren Verkauf starten.“



Rechtlich beratend waren Friedrich Graf von Westphalen & Partner für den Verkäufer sowie Ebner Stolz Rechtsanwälte für den Käufer tätig.