Dr. Rüger Holding kauft Düsseldorfer „Hotel Friends Düsseldorf Downtown“

Die Dr. Rüger Holding hat ein zweites Hotel in zentraler Innenstadtlage von Düsseldorf erworben. Bei der Immobilie handelt es sich um das „Hotel Friends“ auf der Worringer Straße 94-96 mit einer Nutzfläche von ca. 2.000 m² und 40 Zimmern. Verkäufer des Hotel Friends ist eine Privatperson aus Düsseldorf. Über den Kaufpreis vereinbarten die beiden Parteien Stillschweigen. Damit wächst der Bestand in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt weiter an: Der Kölner Immobilien-Investmentgesellschaft gehört bereits das Intercity Hotel in der Graf-Adolf Straße 81-87, zudem hatte das Unternehmen erst im April auch ein weiteres Bürogebäude in der Innenstadt erworben. Bei der Immobilie handelt es sich um das Büroobjekt Immermannstraße 50 mit einer Gewerbefläche von ca. 4.500 m², das von einem Projektentwickler aus Düsseldorf verkauft wurde.

