Dr. Roland Werner neuer Head of Digital bei Techem

Ab dem 1. April 2020 übernimmt Dr. Roland Werner als Head of Digital den globalen IT-Bereich beim Eschborner Energiedienstleister Techem. Werner zeichnet ab sofort dafür verantwortlich, die Produkte und Dienstleistungen der Techem Gruppe mit der Anwendung modernster Digitaltechnik auf die jeweiligen Bedarfe der Kunden und Mitarbeiter zielgerichtet und zukunftssicher auszurichten.

.

Er wird die Softwareentwicklung sowie den Betrieb auf Cloud und im Rechenzentrum anleiten und zusammen mit den Techem Fachbereichen, Softwarespezialisten und der Geräteentwicklung die Weichen für neuartige digitale Produkte und Wertschöpfungsketten stellen. „Digitalisierung ist die wichtigste Basis für unsere Produkte im Bereich Energieeffizienz und Wohngesundheit, für effizientere Prozesse auf allen Seiten und für das Kundenerlebnis insgesamt. Mein Ziel ist es, das Thema Innovation neu zu denken und die Digitalisierungsreise bei Techem deutlich zu beschleunigen“, so Werner. In seiner Position berichtet er direkt an Matthias Hartmann, CEO bei Techem. Der promovierte Informatiker kommt von IBM. Zuvor begleitete er nationale und internationale IT-Positionen bei GfK SE und PwC.