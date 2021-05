Dr. Roland Bosch neuer Geschäftsführer von Wolff & Müller

Der Spezialist für Finanzen und Strategie folgt auf den langjährigen Holding-Geschäftsführer Udo Berner.

Stabübergabe im Führungstrio der Wolff & Müller Holding GmbH & Co. KG: Am 1. Mai ist Dr. Roland Bosch (50) in die Stuttgarter Unternehmensgruppe mit bundesweit mehr als 2.000 Mitarbeitern eingetreten; zum 1. Juli wird er kaufmännischer Geschäftsführer. Er folgt damit auf Udo Berner (65), der diese Position fast zwölf Jahre lang innehatte.



Dr. Bosch war zuletzt Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Bahn Cargo AG und bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Strategie und Produktion mit. An der Spitze wird er dem Geschäftsführenden Gesellschafter Dr. Albert Dürr sowie Oliver Wilm zur Seite stehen. „Als Finanzexperte mit strategischem Weitblick ist Herr Dr. Bosch genau der Richtige für unser Führungsteam,“ so Dr. Dürr. „Unsere Leitwerte E.P.I., also effektives, partnerschaftliches und innovatives Bauen, werden wir mit ihm zusammen weiter konsequent leben und unternehmerisch ausgestalten.“ Wilm und Dr. Bosch teilen sich die Zuständigkeit für den Bereich Bau, während Dr. Dürr die Bereiche Bau- und Rohstoffe sowie Dienstleistungen verantwortet.



Udo Berner bleibt weiterhin Vorsitzender des Beirats von Wolff & Müller und Aufsichtsratsvorsitzender des polnischen Bauunternehmens Erbud S.A. Er wird zudem einzelne Großkunden begleiten und die Zusammenarbeit mit Verbänden, Vereinen und der Politik steuern und ausbauen.