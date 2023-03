Dr. Rasmus C. Beck neuer Honorarprofessor der EBZ Business School

Urbane Transformation und Quartiersentwicklung sind zentrale Anliegen nachhaltiger Wohnungs- und Immobilienwirtschaft und zugleich wichtig für die Entwicklung von Städten und Regionen. Für dieses Themenfeld hat die EBZ Business School einen ausgewiesenen Experten zu engerer Zusammenarbeit gewinnen können. Am 9. März 2023 überreichte Rektor Prof. Dr. Daniel Kaltofen die Urkunde zur Honorarprofessur an Dr. Rasmus C. Beck.

.

Dr. Rasmus C. Beck ist bereits seit längerem als Lehrbeauftragter an der Bochumer Immobilienhochschule tätig. Er war auch maßgeblich an Konzeption und Organisation des ersten und sehr erfolgreichen Fachkongresses für Innovative Quartiersentwicklung, der Anfang Februar im EBZ stattfand, beteiligt. „Wir freuen uns sehr, einen so kompetenten Fachmann und Praktiker mit großer Managementerfahrung in der innovativen Wirtschaftsförderung auf lokaler und regionaler Ebene enger an uns binden zu können. Durch seine Arbeit bei uns gewinnen Lehre und Wissenschaft, wovon vor allem die Studierenden profitieren werden“, sagte Prof. Dr. Daniel Kaltofen.



Der 1980 in Stuttgart geborene neue Honorarprofessor studierte Politikwissenschaft (M.A.) an der Eberhard-Karls-Universität zu Tübingen, wo er auch an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät zur Clusterpolitik promovierte (Dr. rer. soc.). Beruflich ist Dr. Beck seit dem 1. Februar 2021 Geschäftsführer der Duisburg Business & Innovation GmbH. Von 2007 bis 2011 war er bei der Wirtschaftsförderung Dortmund (u.a. Dortmund-Project) tätig. Es folgte eine Station als Executive Director und zuletzt Prokurist bei der Hannoverimpuls GmbH, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt und Region Hannover. Danach führte er mehrere Jahre die Business Metropole Ruhr GmbH, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für das Ruhrgebiet. Überdies ist Dr. Beck Beiratsmitglied in nationalen und internationalen Organisationen wie z.B. dem Real Estate Startup Incubator (RESI) an der EBZ Business School, dem Zentrum für Gründungen und Innopreneurship (GUIDE) an der Universität Duisburg-Essen und dem Research Institute on Comparative Urban Research (EURICUR) der Erasmus-Universität Rotterdam und der Katholischen Universität Leuven. Zudem ist Dr. Beck Autor zahlreicher wissenschaftlicher Beiträge über innovative Wirtschaftsförderung und regionale Innovationssysteme und seit 15 Jahren Lehrbeauftragter an seiner Alma Mater in Tübingen sowie der Ruhr-Universität Bochum.



„Ich freue mich sehr über die Berufung auf eine Honorarprofessur an der EBZ Business School“, sagt Dr. Rasmus C. Beck. „Die Verbindung von wissenschaftlicher Forschung und deren praktischer Anwendung ist für mich schon immer eine Verpflichtung und zugleich Freude gewesen. In der innovativen Wirtschafts- und der Regionalentwicklung sind stets neue Wege und Strategien gefragt, um im Standortwettbewerb zu bestehen. Dazu braucht es einen immerwährenden Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Praxis. Diesen Zielen hat sich auch die EBZ Business School verpflichtet, weshalb ich sie als Honorarprofessor dabei unterstützen werde, innovative Ansätze in der urbanen Transformation und Quartiersentwicklung zu entwickeln.“