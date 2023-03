Dr. Ralf Brauksiepe geht, Karin Erhard kommt

Karin Erhard

Karin Erhard fungiert ab 1. September als neue Geschäftsführerin von Vivawest und übernimmt ab dem 1. November die Funktion als Geschäftsführerin und Arbeitsdirektorin von Dr. Ralf Brauksiepe, der das Gelsenkirchener Wohnungsunternehmen zum 31. Oktober 2023 verlassen wird, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

.

Nach fünf Jahren [wir berichteten] scheidet Geschäftsführer und Arbeitsdirektor Dr. Ralf Brauksiepe bei Vivawest aus. „Es war eine intensive Zeit, in der sich Herr Dr. Brauksiepe engagiert für die Belange von Vivawest eingesetzt hat“, so die Aufsichtsratsvorsitzende Bergerhoff-Wodopia.



Zugleich hat der Aufsichtsrat der Vivawest GmbH und der Vivawest Wohnen GmbH zum 1. September 2023 Karin Erhard zur Geschäftsführerin und zum 1. November zur Arbeitsdirektorin beider Gesellschaften bestellt. Die Juristin ist seit 2019 Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstandes der IGBCE. Zuvor hat sie bei der IGBCE von 2006 bis 2013 die Abteilung Tarifrecht/-gestaltung geleitet und war von 2013 bis 2017 Vorstandssekretärin im Vorstandsbereich Tarife/Finanzen. „Mit der Bestellung von Karin Erhard stellt sich Vivawest in der Geschäftsführung nicht nur diverser auf, sondern hat für die Position der Arbeitsdirektorin eine Expertin mit langjähriger Erfahrung gewonnen“, sagte Bärbel Bergerhoff-Wodopia.